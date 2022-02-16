Івано-Франківська міська рада хоче взяти кредит у Європейському банку реконструкції та розвитку на побудову нового терміналу Івано-Франківського аеропорту. Відповідне звернення планують надіслати Президентові України та Кабміну.

Про це у коментарі Суспільному повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

"Земля, на якій розташований аеропорт, — наша. Тож ініціюємо звернення до президента, у якому йдеться, що ми готуємося взяти кредити та самостійно побудувати термінал аеропорту. Без Шевченка та "Скорзонери". Тільки просимо в уряду, щоб вони поремонтували злітну смугу, бо вона належить Міністерству оборони. Місто не може смугу робити. А термінал ми побудуємо новий, сучасний. Бо терпіти обіцянки роками, що буде нормальний аеропорт... Ну можна було вже щось зробити", — сказав Руслан Марцінків.

З його слів, звернення вже готове і, можливо, його надішлють 17 лютого.

"Ми — готові. Для міста аеропорт — це дуже важливо. Таке авіасполучення, як зараз є, — це один з мінусів міста. Таким аеропорт не має бути. Він має бути нормальний, щоб сюди "зайшли" турецькі авіалінії та інші, і ми могли з Франківська літати по всій Європі", — розповів Руслан Марцінків.

Що відомо

2 серпня 2019 року Володимир Зеленський з робочим візитом прибув на Прикарпаття. Під час поїздки він пообіцяв за півтора року оновити нову злітну смугу та термінал в Івано-Франківському аеропорту.

2 лютого 2021 року іванофранківці зібралися біля летовища, щоб нагадати президенту Зеленському про його обіцянку.

23 грудня на сесії міськради депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення, у якому просять президента Володимира Зеленського взяти на особистий контроль питання реконструкції Івано-Франківського аеропорту.

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