У Чернівцях планують запустити два нові автобусні маршрути. Куди курсуватимуть

У Чернівцях планують запустити два нові автобусні маршрути №2 та 2А. Вони курсуватимуть від центрального корпусу національного університету до вулиці Південно-Кільцевої.

Про це йдеться у проєкті рішення міської ради.

Маршрут №2 "Університет – Південно-Кільцева" курсуватиме від Коцюбинського через вулиці Томащука, Університетську, Бандери, Міцкевича, Франка, площу Соборну, Героїв Майдану, Сторожинецьку, Рівненську, Героїв Майдану, Південно-Кільцеву, Воробкевича, Небесної Сотні, Федьковича, Садову, Героїв Майдану, площу Соборну, Франка, площу Центральну, Університетську до Коцюбинського.

Маршрут №2-А "Університет – Південно-Кільцева" їхатиме від Коцюбинського через вулиці Томащука, Університетську, Бандери, Міцкевича, Франка, площу Соборну, Героїв Майдану, Садову, Аксенина, Щербанюка, Небесної Сотні, Воробкевича, Південно-Кільцеву, Героїв Майдану, Рівненську, Сторожинецьку, Героїв Майдану, площу Соборну, Франка, площу Центральну, Університетську до Коцюбинського.

Рішення про запуск нових маршрутів розглянуть на засіданні виконавчого комітету.

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