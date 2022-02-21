До 4 тисяч гривень за опалення нарахували в січні мешканцям будинку №13 на вулиці Адигейській у Харкові. Температура у квартирах доходила до 28 градусів — люди відчиняли в кімнатах вікна. Прикрутити опалення мешканці не можуть — лічильник без регулятора. Проблему депутати озвучили на сесії міськради — міський голова дав доручення розібратися.

Платіжка на суму 3574 гривні за тепло прийшла Юлії Титаренко за січень. Температура у квартирі на провулку Адигейському у Харкові всю зиму не опускалася нижче 25 градусів, каже мешканка.

"Вікно відчиняли на провітрювання, протяг робили, тому що дихати неможливо було. З холодною водою й електрикою виходить загалом 7 тисяч гривень. За умови, що працює тільки чоловік — я перебуваю в декретній відпустці й доглядаю дитину-інваліда", — розповідає Юлія Титаренко.

Юлія говорить: платити на 1,5 тисячі гривень більше в місяць за опалення стала чотири роки тому — після того, як комунальники встановили в будинку лічильник. Без відома мешканців і без можливості регулювати температуру, каже жінка. Минулої п'ятниці, 18 лютого, на сесії міськради депутат Олександр Мільшин просив нормалізувати температуру в будинку.

"Ми по суті змушуємо людей користуватися надлишками послуг теплопостачання, яких вони не потребують", — сказав депутат.

Мер Харкова Ігор Терехов дав доручення директорові теплових мереж Василю Скопенку. Комунальники приїжджали в суботу, 19 лютого, після цього температура знизилася до 16 градусів. Уночі не вимикали кондиціонер, каже Юлія.

"Тепер холодно. Знаєте як? Ми просили понизити тепло, а нам взагалі вимкнули його", — говорить мешканка будинку.

Щоб змінювати температуру у своїй квартирі в сусідньому під'їзді Анатолій Кропотов поставив на батареї обвідний канал.

"Я можу просто закрутити кран. Тоді на цю батарею не подається тепло або ж на неї подається мінімум — я можу відчувати гаряча вона чи ні", — розповів Анатолій.

У січні мешканці будинку зібрали підписи й просили тепломережі встановити в себе індивідуальний тепловий пункт. Як тепловики збираються стабілізувати температуру в будинку, Суспільне запитало в речниці підприємства Тетяни Чуйкової. Вона сказала: 21 лютого керівники підприємства на нарадах. Обіцяли надати відповідь завтра, 22 лютого.

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