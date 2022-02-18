Подорожчання вартості бензину: на Харківщині зросла ціна на пальне

За півтора місяця вартість бензину й дизпалива в Україні, за даними Міністерства економіки, зросла приблизно на п'ять гривень, не враховуючи націнок заправних станцій.

Ситуація на АЗС

Борис Ашибашьян заправляє повний бак вантажівки. Каже, з січня літр пального на заправці на околиці Харкова здорожчав майже на п'ять гривень.

"Було, що ціна припала до 28 гривень, а зараз знову вгору. Але ж на роботу треба їздити", — каже водій Борис Ашибашьян.

Пальне на цю станцію доставляють із Кременчука. 18 лютого ціна на весь бензин і солярку зросла на гривню, говорить оператор Вітальний Шпитальний.

"Мені це теж неприємно, але клієнти приїжджають і постійно мені на мізки капають. І мені це чути від них... ну я ж не винуватий! Великі фури виручають, вони беруть багатенько, а легковиків, звичайно, поменшало", — говорить оператор.

Як змінювалася ціна

Через карантин з середини минулого року уряд почав встановлювати граничні ціни на пальне. За півтора місяця їх збільшували п'ять разів — це дані Міністерства економіки України. Усього за цей час дизпаливо зросло в ціні на більш як п'ять гривень, бензин — майже на стільки ж.

Суспільне Харків

З націнкою заправних мереж нині солярка максимально може коштувати трохи більш як 36 гривень, бензин — майже 37. Преміальне пальне під державне регулювання не підпадає.

"Основні чинники, які впливають на ціноутворення пального, це світові котування на нафтопродукти, які прямо корелюють з цінами на нафту, та курс гривні до долара та євро. На жаль, останнім часом динаміка одних і других негативно впливає на закупівельні ціни, що зрештою і зображено в розрахункових цінах, які щодекадно публікуються Міністерством економіки. Ціни на пальне на наших АЗК від початку лютого зросли в середньому на дві гривні на літрі, що відповідає росту світових котувань на нафтопродукти й, як наслідок, індикативам Мінекономіки", — коментує речниця мережі "ОККО" Ярослава Полякова.

"Війна є війна"

Пальне дорожчає через загрозу вторгнення Росії, вважає економіст Володимир Рапопорт.

"Бо є ймовірність того, що нафта не буде надходити в тих кількостях, як зараз. Трубопроводи будуть перекриті чи добуток зменшиться. Війна — є війна. В Україні майже все паливо було або з Росії, або з Білорусі. Останніми часами наші автотрейдери намагаються закуповувати все більше за кордоном в інших країнах. Морем танкери заходять дедалі більше, але це дорожче", — розповідає економіст.

До якого максимального рівня може зрости ціна, Рапопорт прогнозувати не береться.

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