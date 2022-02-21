У Дніпрі до Міжнародного дня гіда провели безкоштовну пішу екскурсію "Дніпро вражає". Про це йдеться в пресрелізі Дніпровської міськради, який отримало Суспільне.
"Наша мета – закохати в Дніпро. Я дуже люблю наше місто і переконана, що любити можна тільки те, що ти добре знаєш. Сьогодні ми гуляли історичним центром міста, на маршруті були і сучасні комфортабельні бульвари, особливу увагу звертали на архітектуру, ліпнину, старовинну бруківку", – розказала гід Ірина Харченко.
Жінка каже: багато років збирає матеріали про історію Дніпра, розроблює авторські маршрути та залюбки ділиться інформацією, якою володіє.
Перша локація – площа Героїв Майдану, далі Троїцька площа. Також екскурсантам показали п'ять мініскульптур з проєкту "Відчуй Дніпро".
За словами начальниці Туристичного інформаційного центру Дніпра Ольги Стасенко, Безкоштовні піші екскурсії містом відбуваються в середньому двічі на місяць.
"Ми вирішили зробити дніпрянам подарунок до Міжнародного дня гіда та організували цю екскурсію "Дніпро вражає". Це переплетіння минулого та сучасного, екскурсанти побачили історичні будівлі та дізнались історію Катеринослава", - говорить Ольга Стасенко.
Тривала прогулянка дві з половиною години.
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