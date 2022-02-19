До Дня екскурсовода, який щорічно відзначають 21 лютого, в Одесі можна буде безкоштовно відвідати музей та прийти на екскурсії. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Так 21 лютого з 12:00 до 16:00 відбудеться екскурсія у музей-квартиру Леоніда Утьосова за адресою вул. Утьосова, 11.

Також кожен охочий 21 лютого зможе об 11:00 прийти на екскурсію "Катакомби Одеси". Група до 10 людей збиратиметься на перехресті вул. Старопортофранківська та вул. Градоначальницька. Учасників заходу проведуть у каменоломні, де постійна температура 14 ° С. З собою потрібно мати спортивне взуття.

У той же день, о 12:00 в Одесі організовують екскурсію "Перетворення Преображенської вулиці". Група до 20 людей повинна зібратися на Преображенській, біля пам'ятника Апельсину.

Попередня реєстрація за телефонами: +380683639008; +380937168008.

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