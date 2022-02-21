На Кіровоградщині рівень захворюваності на грип та гострі вірусні респіраторні інфекції перевищений на 84 відсотки. Про це розповіла голова санітарна лікарка регіону надія Оперчук.

Епідеміологічний поріг вважається перевищеним, якщо на 100 тисяч жителів хворіють понад 479 людей, сказала Надія Оперчук.

На минулому тижні за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій до лікарів області звернулось 8109 жителів області. З них 24,7 відсотки – діти та підлітки віком до 17 років.

У вірусологічній лабораторії Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж тижня на грип дослідили 10 зразків біологічного матеріалу від хворих з респіраторні інфекції. Віруси грипу не ідентифіковані.

В цьому епідсезоні в області проти грипу вакцинувались 3190 людей, в тому числі 305 дітей віком до п'яти років, 1231 медичних працівників та 274 людей віком понад 65 років.

Що відомо

За словами Надії Оперчук, в Україні доступні безоплатні щеплення проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Це перелік обов’язкових щеплень. Очікується, що з 2022 року туди додадуть щеплення проти пневмококової інфекції.

Щеплення від грипу не є обов’язковим, вакцину треба купувати.

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