У Дніпрі на демонтаж новорічних прикрас планують витратити майже 2 млн грн

Міська влада Дніпра планує витратити майже 2 мільйони гривень на демонтаж новорічних прикрас. Тендер на такі роботи проводить Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Згідно з тендерною пропозицією, планують демонтувати новорічні прикраси на вулицях: Січових Стрільців, Воскресенській, Михайла Грушевського, Харківській.

За майже 2 млн гривень виконавець пропонує демонтаж 352 прикрас "Штора", 177 гірлянд "Штора" та 10 світлодіодних конструкцій "Люстра".

Очікувана вартість робіт понад 1,8 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій на виконання послуг демонтажу — 6 березня.

Що відомо

На світлодіодні гірлянди, підвісні прикраси та наземні світлові конструкції, якими прикрасили Дніпро до новорічних свят, витратили понад 70 мільйонів гривень.

У 2021 році "Міськсвітло" купило 515 гірлянд, 934 підвісні прикраси та 110 наземних світлових конструкцій на суму 62,4 млн грн.

Вартість 529 світлодіодних гірлянд "Штора" та 10 світлових конструкцій "Люстра" по вул. Січових Стрільців, вул. Воскресенській, вул. Михайла Грушевського та вул. Харківській склала майже 9,1 млн грн.

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