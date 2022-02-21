На Дніпропетровщині діє 50 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Бригади виїздять на виклики до мешканців області, які стали жертвами домашнього насильства, або зазнали агресії за ознакою статі.

"Зазнати насильства може будь-яка людина. Незалежно від статі, віку та соціального статусу. У містах та районах Дніпропетровщини працюють мобільні бригади, які виїздять на виклики до постраждалих. Переважно, звертаються жінки", – розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олена Кришень.

У 2021-році мобільні бригади допомогли понад 1,5 тис людям.

Вони діють в Апостоловому, Марганці, Нікополі, Новомосковську, Покрові, Кам’янському і Дніпрі. Та ще у 43 громадах Дніпропетровщини.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро