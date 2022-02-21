У селі Круглик Чернівецької області 30-річний п'яний чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці. Він вцілив в шини та крило автомобілів Ford і ВАЗ.
Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.
За інформацією поліції, це сталось на території стадіону. Автомобілі належали чоловікам, з якими у затриманого виникла суперечка. Після пострілів він втік.
До поліції звернувся неповнолітній хлопець, який став свідком стрілянини.
За описом автомобіля встановили особу чоловіка. Його затримали.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою.
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