У селі Круглик Чернівецької області 30-річний п'яний чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці. Він вцілив в шини та крило автомобілів Ford і ВАЗ.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

За інформацією поліції, це сталось на території стадіону. Автомобілі належали чоловікам, з якими у затриманого виникла суперечка. Після пострілів він втік.

До поліції звернувся неповнолітній хлопець, який став свідком стрілянини.

За описом автомобіля встановили особу чоловіка. Його затримали.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою.

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