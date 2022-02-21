"Завів ключами від свого авто і поїхав додому". На Буковині чоловік викрав ВАЗ

У Чернівецькій області у 19-річного хлопця викрали автомобіль ВАЗ. Водій залишив його незачиненим поблизу нічного клубу в селищі Берегомет. Правоохоронці протягом години знайшли 35-річного чоловіка, який ймовірно викрав авто.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

За інформацією поліції, нетверезий чоловік завів ВАЗ ключами від свого авто. Після чого поїхав додому. Випадок стався 20 лютого.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за статтею "незаконне заволодіння транспортом". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі розв'язують питання про запобіжний заходу.

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