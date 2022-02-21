Ще 24 комплекси автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали з понеділка, 21 лютого, на автомобільних дорогах міст Києва, Сум, Вінниці, Мукачева та Івано-Франківської і Закарпатської областей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Розташування приладів

У Києві 21 лютого запрацювали 10 приладів контролю “КАСКАД”, розташованих за адресами:

вул. Братиславська, 9-Г, напрямок спрямування приладу вул. Крайня;

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Маричанська;

просп. Голосіївський, 96 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Полковника Потєхіна;

просп. вул. Теодора Драйзера, 4, напрямок спрямування приладу вул. Миколи Закревського;

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Теодора Драйзера, 32, напрямок спрямування приладу просп. Володимира Маяковського;

вул. Наталії Ужвій, 1, напрямок спрямування приладу вул. Новомостицька;

просп. Правди, 58, напрямок спрямування приладу вул. Світлицького;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, напрямок спрямування приладу вул. Пріорська;

вул. Автозаводська, 24/1, напрямок спрямування приладу вул. Коноплянська.

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У Сумах 2 прилади контролю “КАСКАД” з'явилися за такими адресами:

вул. Героїв Крут, 1/3, напрямок спрямування приладу вул. Івана Сірка;

вул. Кондратьєва, 129, напрямок спрямування приладу вул. Прокоф’єва.

У Вінниці встановили один прилад контролю “КАСКАД” за наступною адресою:

вул. Пирогова, 61, напрямок спрямування приладу вул. Костянтина Василенка.

Мукачево отримало 2 прилади контролю “КАСКАД” у таких місцях:

вул. Івана Франка, 74, напрямок спрямування приладу вул. Миру;

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика.

Крім того, в Закарпатській області встановили 6 приладів контролю “КАСКАД” на наступних автодорогах:

на 95 км+424 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Буштино;

на 98 км+824 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Бедевля;

на 33 км+714 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Гички;

на 39 км+706 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Молодіжна;

на 0 км+907 автодороги М-23, напрямок спрямування приладу вул. Мікеша;

на 0 км+694 автодороги Т-07-19, напрямок спрямування приладу вул. Центральна.

Івано-Франківська область отримала 3 прилади контролю “КАСКАД” у наступних місцях:

на 244 км+199 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу смт Делятин;

на 240 км+283 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Грушевського;

на 227 км+233 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу с. Татарів.

Як повідомив Білошицький, загалом в Україні з 21 лютого автоматично фіксуватимуть правопорушення 270 приладів, що розташовані у 25 містах та 16 областях.

З картою розміщення можна ознайомитися на сайті МВС, додав він.

Що відомо

1 червня 2020 року в Україні запрацювала автофіксація порушень на дорогах.

У результаті встановлення систем відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні у 2021 році кількість ДТП з загиблими та травмованими в Україні зменшилася на 12%, з загиблими — на 17%.

З 1 липня в Україні набув чинності закон, яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані. Зокрема, тепер за це передбачено кримінальну відповідальність.

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