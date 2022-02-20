Чернігівець виграв золото на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Чернігівець Олександр Криворучко вчора, 19 лютого, здобув золоту медаль в особистому заліку на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед юніорів. Про це Суспільному сказав Євген Руденчик, президент обласної федерації стрільби з лука. Хлопець вихованець КПНЗ «ДЮСШ «Фортуна» Чернігівської міської ради.

Також 17-річний Олександр виборов бронзову медаль у складі національної збірної команди на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука серед юніорів U-21, що проходив у місті Лашко, Словенія.

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