Херсонці, які захищали країну зі зброєю в руках на сході, тепер розвивають свій бізнес і готують піцу. Секретами приготування традиційної італійської страви кухарі поділилися із дітьми з інвалідністю.

Діти з інвалідністю прийшли до піцерії навчитися готувати справжню італійську страву, а діляться рецептами колишні військовослужбовці, а нині засновники ветеранської піцерії, говорить організаторка заходу Марина Колокот.

"Це – хлопці, які дуже багато зробили для того, щоб сьогодні був мир. Це хлопці, які захищали нашу країну. Неймовірно приємно, що хлопці, які пройшли АТО, своїм прикладом дають усім нам зрозуміти, що можна роботи щось неймовірне, гарне і корисне", - каже Марина Колокот.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Віталій Лелюк за освітою залізничник, але постійно, говорить чоловік, працював у ресторанах. Тому, коли шукав справу до душі, вирішив готувати піцу. Тепер у штаті близько 25 людей. Італійську традиційну страву вчать готувати та дітей.

"За що мені подобається цей процес, що діти самі обирають до свого смаку рецептури і це доволі такі цікаві поєднання виходять, не завжди класичні рецепти, але цікаві і такий приємний момент, що діти і назви дають піцам. Діти добре орієнтувалися в інгредієнтах, знали, що і за чим іде, дивилися один за одним, вчилися", - розповів співвласник піцерії.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Ольга Рязанова на майстер-клас прийшла із двома синами – Андрієм та Олексієм. Жінка говорить, хлопці вміють готувати і у кожного є своя улюблена страва. За словами матері, Андрій дуже любить крабовий салат, він сам його нарізає, заправляє і пригощає, а Льоша вже вміє спекти бісквіт, і брауні, тож він вже професіонал.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Участь у майстер-класі взяли дві сестри Іра та Саша Мірошник. Після отримання дипломів дівчата вирішили застосувати навички на власній кухні вдома. Куди і запросили кореспондентів Суспільного. Олександра розповіла, що спочатку треба тісто місити, потім намастити соусом, додати сир моцарела, потім салямі ковбасу, кукурудзу, потім оливки і в духовку. Ірина каже, соус треба томатний, як в піцерії.

Вдома, говорить їхня мама Наталя, часто готують разом. Особливо полюбляють щось випікати. Сьогодні начинки для своїх страв дівчата обирали самостійно, тому у кожної вийшла своя особлива піца.

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