У Чернівцях на площі Пресвятої Марії впав кований велосипед. Коли відновлять

У Чернівцях на площі Пресвятої Марії впав кований велосипед. Причини падіння зараз встановлюють.

Про це Суспільному сказав керівник Тресту зеленого господарства Анатолій Федорів.

За його словами, на площу виїхали працівники підприємства, щоб оглянути пошкодження. За можливості його зварять на місці або ж заберуть на підприємство і встановлять кований виріб 22 лютого.

У коментарі Суспільному директор центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв сказав, що швидку на місце події не викликали.

Що відомо

Кований велосипед встановили у 2008 році на 600-річчя Чернівців.

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