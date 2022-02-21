Вода у газопроводі. У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу

У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу. Вода потрапила до внутрішньобудинкових мереж через помилкове підключення газового обладнання одним з мешканців багатоповерхівки.

Про це повідомили на сторінці Чернівцігазу у Facebook.

21 лютого фахівці Чернівцігазу виявили воду в газопроводі будинку на вулиці Роменській.

фото: АТ "Чернівцігаз" Вода у газопроводі

Наразі обстежують систему газопостачання, осушують газові мережі, перевіряють технічний стан газових приладів.

У коментарі Суспільному начальниця управління зовнішніх комунікацій Чернівцігазу Вікторія Голодняк сказала, що роботи планують закінчити до вечора 21 лютого.

Що відомо

Встановлення та заміну газового обладнання мають проводити фахівці, які мають дозвіл на такий вид робіт.

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