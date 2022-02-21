Вода у газопроводі. У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу

У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу. Вода потрапила до внутрішньобудинкових мереж через помилкове підключення газового обладнання одним з мешканців багатоповерхівки.
Про це повідомили на сторінці Чернівцігазу у Facebook.
21 лютого фахівці Чернівцігазу виявили воду в газопроводі будинку на вулиці Роменській.
Наразі обстежують систему газопостачання, осушують газові мережі, перевіряють технічний стан газових приладів.
У коментарі Суспільному начальниця управління зовнішніх комунікацій Чернівцігазу Вікторія Голодняк сказала, що роботи планують закінчити до вечора 21 лютого.
Що відомо
- Встановлення та заміну газового обладнання мають проводити фахівці, які мають дозвіл на такий вид робіт.
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