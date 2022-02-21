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Вода у газопроводі. У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу
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Вода у газопроводі. У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу

Наталія Спатарь
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Вода у газопроводі. У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу фото: АТ "Чернівцігаз"

У Чернівцях мешканці 200 квартир залишилися без газу. Вода потрапила до внутрішньобудинкових мереж через помилкове підключення газового обладнання одним з мешканців багатоповерхівки.

Про це повідомили на сторінці Чернівцігазу у Facebook.

21 лютого фахівці Чернівцігазу виявили воду в газопроводі будинку на вулиці Роменській.

газопровідфото: АТ "Чернівцігаз"

Вода у газопроводі

Наразі обстежують систему газопостачання, осушують газові мережі, перевіряють технічний стан газових приладів.

У коментарі Суспільному начальниця управління зовнішніх комунікацій Чернівцігазу Вікторія Голодняк сказала, що роботи планують закінчити до вечора 21 лютого.

Що відомо

  • Встановлення та заміну газового обладнання мають проводити фахівці, які мають дозвіл на такий вид робіт.

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