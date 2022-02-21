У луцькій бібліотеці організували вікторину до Дня рідної мови

У Луцькій центральній міській бібліотеці для дорослих до Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, для школярів провели інтерактивну вікторину "Барви рідної мови".

Як розповіла Суспільному бібліотекарка Валентина Мельник, до заходу долучилося 17 учнів луцької школи.

Такі зустрічі з учнями в бібліотеці проводять щороку. Зі слів Валентини Мельник, цього разу дітям підготували різноманітні завдання та загадки про українську мову.

Суспільне Волинь Учасники вікторини

"Згадуємо прислів'я, фразеологізми, якими наша мова багата. Наприклад, найдовше слово в українській мові містить 31 літеру — це ренгеноелектрокардіографійного. До слова "бити" є 45 синонімів", – говорить дитяча бібліотекарка.

Суспільне Волинь

Під час вікторини учасниця вікторини, четвертокласниця Ірина Руміна виконувала одне з завдань. Дівчина каже: знає, що в українській мові найбільша кількість слів починається на літеру "п".

"Кирило і Мефодій винайшли першу абетку. Вони хотіли, щоб наша мова була незалежною і щоб у нас була своя вільна мова, щоб ми нею говорили. Я зараз читаю "Кобзар" Тараса Шевченка", – говорить школярка.

Суспільне Волинь Школярка Ірина Руміна

Школяр Констянтин Міцевський разом із однокласниками відгадував головних героїв українських народних казок.

"Найважче було написати букви до вірша. Буває таке слово, а ти його не знаєш. Зараз я читаю книжку про кота-детектива. Це книга зі Стокгольму з Швеції і перекладена на українську", – розповів хлопець.

Суспільне Волинь Лучанин Констянтин Міцевський

Як розповіла директорка Луцької міської централізованої бібліотечної системи Марія Назаревич, 21 лютого ЮНЕСКО започаткувало Міжнародний день рідної мови.

"День рідної мови виник ще в 1952-му році, коли студенти вийшли на супротив в Бангладеші, для збереження рідної мови та були розстріляні того часу солдатами", – зазначила жінка.

Вікторина, під час якої луцькі школярі виконували завдання і відгадували загадки, тривала впродовж години, – додала бібліотекарка Валентина Мельник.

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