Лучанка створює меми про бібліотеку. Вони стають популярними у соцмережах

МемиМем (англ. meme, [miːm]; у іншій транскрипції — «мім») — одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання тощо. Може бути зображенням або відеозаписом гумористичного характеру. створює працівниця бібліотеки Іванна Пікула. Дівчина працює у книгозбірні три місяці. Відколи прийшла на роботу створила сторінку обласної бібліотеки для юнацтва у Твіттері. Іванна малює меми, вони набирають популярності у соцмережі.
За три місяці на сторінку бібліотеки у Твіттері підписалося 2,5 тисячі людей, - каже Іванна Пікула.
Дівчина працює менеджеркою з проєктної роботи обласної і створює меми гумористичного змісту про бібліотеку. На одному з мемів – показані типи головного болю і ділянки, де проявляється біль.
Інший твітТвіт — термін сервісу мікроблоґинґу Twitter, що позначає запис, опублікований користувачем у його твітері., спонукає ходити в бібліотеку.
Основна робота Іванни Пікули – написання грантів, паралельно дівчина навчається у магістратурі. У бібліотеку, – каже, – прийшла працювати, щоб зруйнувати стереотип про те, що – це нудно, хоче розповідати людям про можливості книгозбірні. Щодня відстежує скільки разів люди бачили Твіттер-сторінку у себе в стрічці.
"Станом на перший місяць було 887 читачів. Думала, що ми дотягнемо до мільйона, хотілося помилуватися тут на цю прекрасну цифру, але, нічого, думаю, що все ще буде", - каже дівчина.
Сторінки обласної бібліотеки для юнацтва є у всіх соцмережах
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