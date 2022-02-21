21 лютого біля Одеського СІЗО на Люстдорфській дорозі відбувається акція протесту за участі сотні людей. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала захід.

За словами учасниці Наталії Павлової, протестувальники вийшли підтримати людей, які зазнали насилля у в’язницях та слідчих ізоляторах:

"Ідеї тут немає, тут є підтримка. Підтримка тим людям, які забирають своїх синів каліченими з тюрем та ізоляторів. Ми не протестуємо, ми намагаємось привернути увагу влади на все це. Тому що постійно закриваються очі. Людей б’ють, їх принижують".

Сусіпльне Одеса

Більшість людей, що тримали плакати, ховали свої обличчя. Учасниця акції Людмила розповіла, що вийшла з плакатом через випадки вбивств у СІЗО.

"Небезпечно ходити вулицями знаючи те, що поліція може підняти руки на людину. Невідомо за що, але права ніхто поліції не дати підіймати руку навіть на тих людей, які відбувають термін покарання. Ось 9 вересня 2019 року забили до смерті людину. Яке вони мають право доторкатися до в’язнів?", — розповіла жінка.

Колишній в’язень Іван розповів журналістам Суспільного, що з насиллям у СІЗО не зіштовхувався:

"Я півтора місяця тому звільнився з цього Одеського слідчого ізолятору, у мене претензій немає. Вони пишуть, що тут вбивають, вчиняють насилля такого не було. Мені здається їм заплатили й тому вони стоять тут".

Суспільне Одеса

Правозахисник Алім Білалов вважає, що тортури у слідчому ізоляторі є. За його словами, у закладах велика кількість хворих, погані умови утримання та неякісне харчування. "Питання ставлення до в'язнів наразі таке, що у нас не перевиховна система, не та, що сприяє реабілітації людини для того аби він після виконання покарання повернувся до спільноти більш-менш нормальним, адекватним. У нас каральна система. Карають у слідчому ізоляторі часто тортурами, побиттям, голодом, холодом, ось все це протягом багатьох років".

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