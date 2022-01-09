Під консульством Казахстану в Одесі відбувся мітинг

8 січня під консульством Республіки Казахстан в Одесі пройшов мітинг. Про це повідомили в пресслужбі громадської організації "Соціальний рух".

Учасники акції розповіли, що за допомогою протесту вони змогли проявити солідарність з боротьбою казахського народу за свободу. Люди тримали в руках плакати з такими гаслами: "Солідарність з робітничим класом Казахстану!", "Кремль, руки геть від Казахстану!", "Мирний протест – це не тероризм!".

"В умовах, коли українська влада уникає будь-якої критики на адресу дій режиму Токаєва та російської воєнщини у Казахстані, обов'язком усіх небайдужих є заявити про підтримку протестів, які тривають", – повідомили в громадянській організації.

Facebook/Соціальний рух Акція протесту під консульством Казахстану в Одесі

Facebook/Соціальний рух Акція протесту під консульством Казахстану в Одесі

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