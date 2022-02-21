У Коломиї на Івано-Франківщині скажений пес вкусив дитину. Що про це відомо

У Коломиї на Івано-Франківщині собака вкусив дитину. Пізніше у тварини діагностували сказ. Про це кореспондентці Суспільного розповів завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олексій Косько.

З його слів, собака захворів на початку лютого. Однак тоді у тварини не було симптомів, які б вказували на сказ. Олексій Косько каже, що власники самостійно лікували собаку приблизно тиждень.

"Пес був улюбленцем сім’ї, породи алабай. Подія сталася 13 лютого, коли господарі робили деякі маніпуляції. Тоді собака вкусив дитину за руку. 13-річний хлопчик із незначними ранами звернувся до медиків 15 лютого. Але критичного там не було нічого", — сказав Олексій Косько.

Оскільки в Коломиї не було вакцини проти сказу, дитину направили в Івано-Франківськ.

"Тоді ще не знали, що пес — хворий на сказ. 18 лютого була експертиза, і після цього ми виїхали на місце. Виявилося, що там ще є контактні люди. Крім цього хлопчика, були ще восьмеро людей, серед яких — четверо дітей. Найменшій — три роки", — розповів Олексій Косько.

За його словами, зараз всі вони лікуються та перебувають під наглядом медиків. Загрози їхньому життю та здоров'ю немає.

Після того, як у собаки виявили сказ, у Коломийській міській раді провели позачергове засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Тоді ухвалили рішення визнати місто "неблагополучним пунктом через сказ". Крім того, з 18 лютого у місті увели карантин. У зону ризику потрапили кілька вулиць — Сарма-Соколовського, Кубійовича, Авраменка, Міліянчука, Капустинська, Кам'янецька, Ткачука та Об'їзна, повідомили на Facebook-сторінці Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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