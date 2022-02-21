79-річний Віталій Бойко з села Демидівка Тростянецької громади 20 років пече собі хліб за старовинним рецептом. Чоловік незрячий. В оселі і на дворі — порається сам. У хаті орієнтується по радіоприймачах, а надворі — допомагає палиця. Втім розповідає — людиною з інвалідністю себе не вважає.

Хліб у магазині давно не купує, бо дорого, каже дід Віталій. Зараз у селі буханець коштує 17 гривень. Тож пече свій. У нього розповідає, він виходить круглий, зі скоринкою. Назвав його "Селянський". Це рецепт покійної дружини.

"Вона показувала, я робив. І по сьогодні, вже 20 років печу хліб. Для мене це "тьфу", — говорить Віталій Бойко.

Фото: Суспільне Вінниця

Віталію Бойку восени буде 80. Все життя він пропрацював будівельником. Ось уже як 30 років нічого не бачить. Зір втратив після травми.

"Я виліз на черешню, послизнувся і впав. Пошкодив хребет і таз. Місяць був на витяжці. Я себе не вважаю інвалідом, я повноцінна людина" — каже пенсіонер.

На старості у хаті Віталій залишився сам: дружина Ганна — померла, син працює у Києві, дочка живе у Польщі. У свої майже 80 — сам прибирає, пере, куховарить.

"Перу раз в тиждень. Виправ, повішав, аби сохло. Зробив щось біля хати і задоволений. Я люблю життя. О пів на 4 ранку встаю та роблю руханку. Я, щоб не робив її — не вижив би", — говорить дід Віталій.

Фото: Суспільне Вінниця

Допомоги дідусь Віталій просить вкрай рідко, — розповідає сусідка Ніна. Каже, у селі молодь ним захоплюється.

"Я можу в магазин піти, продукти йому купити, заплатити за світло, посадити кілька відер картоплі. Перша полуниця, яка в мене є, я завжди йому даю. Таких людей одиниці. В нього пам'ять феноменальна, він все пам'ятає. Треба таких підтримувати", — розповідає сусідка Ніна Бурковська.

"Він привітливий, добродушний. Люди гарно відгукувалися про нього, коли працював. Завжди він на позитиві", — каже староста Демидівки Василь Грабар.

Фото: Суспільне Вінниця

В хаті дідусь орієнтується по радіоприймачах. Їх у нього є декілька. Слухати, каже любить новини на "Українському радіо".

"Слухаю Суспільне, найкраще радіо. Все передають", — каже Віталій Бойко.

Надворі дідусь Віталій ходить з палицею по кілька кілометрів. А якщо запросять каже — може і на вечорниці піти.

Фото: Суспільне Вінниця

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