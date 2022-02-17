"Із спецінтернату у місцеву школу". Історія Віталія Маланюка з Вінниччини

З інтернатного спеціалізованого закладу до Студенянської ЗОШ перейшов 4 місяці тому Віталій Маланюк. 6 років тому віддати його до інтернату мамі порадили в лікарні. У 3 роки її дитині, каже, поставили діагноз "затримка моторного розвитку". Тоді, за словами соціального працівника Людмили Гончарук, до звичайної школи дитина немала шансів потрапити.

Фото: Суспільне Вінниця

“Дитина домашня. В інтернат зовсім не хотів йти. Це було для мене дуже важко. Плакав постійно", — каже мама хлопчика Інна Маланюк.

Забрати дитину з інтернату і перевести до місцевої школи, Інні порадила соцпрацівниця Людмила Гончарук.

"Ми мамі порадили, що сьогодні можемо повернути з інтернату в звичайну школу. Мама погодилась. Склали угоду, підписали, хто, що має робити", — розповідає Людмила Гончарук.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Віталія Маланюка до школи взяли на педагогічний патронаж. На індивідуальне навчання. Тобто, він може навчатися вдома, втім, за словами мами Інни, син щодня хоче до школи.

Фото: Суспільне Вінниця

Іноді, зранку все ще боїться збиратись до школи. Аби знов не відвезли в інтернат. Мама під час уроків чекає його під класом. Втім, тепер, каже, не змушена відвозити дитину до інтернату.

“Він любить бути в школі з дітьми. В їдальню ходить, дітки люблять його", — каже Людмила Гончарук.

Фото: Суспільне Вінниця

Зараз родина Віталика під супроводом соціальних служб. Тепер, каже Людмила Гончарук, не можна її залишати без психологічної підтримки і допомоги. Наразі, крім Віталика, у місцевій школі на інклюзії — три дитини. Для дітей тут створена ресурсна кімната.

З Віталиком займаються два вчителя. Таких учнів у Студенянській школі ще не було. Багато, що роблять впереше, вчать разом із новим учнем.

Фото: Суспільне Вінниця

Нині на Вінниччині в 17 спеціальних закладах навчається 1511 дітей з особливими освітніми потребами. На інклюзивному навчанні знаходиться 1196 дітей.

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