"Із спецінтернату у місцеву школу". Історія Віталія Маланюка з Вінниччини

З інтернатного спеціалізованого закладу до Студенянської ЗОШ перейшов 4 місяці тому Віталій Маланюк. 6 років тому віддати його до інтернату мамі порадили в лікарні. У 3 роки її дитині, каже, поставили діагноз "затримка моторного розвитку". Тоді, за словами соціального працівника Людмили Гончарук, до звичайної школи дитина немала шансів потрапити.
“Дитина домашня. В інтернат зовсім не хотів йти. Це було для мене дуже важко. Плакав постійно", — каже мама хлопчика Інна Маланюк.
Забрати дитину з інтернату і перевести до місцевої школи, Інні порадила соцпрацівниця Людмила Гончарук.
"Ми мамі порадили, що сьогодні можемо повернути з інтернату в звичайну школу. Мама погодилась. Склали угоду, підписали, хто, що має робити", — розповідає Людмила Гончарук.
Віталія Маланюка до школи взяли на педагогічний патронаж. На індивідуальне навчання. Тобто, він може навчатися вдома, втім, за словами мами Інни, син щодня хоче до школи.
Іноді, зранку все ще боїться збиратись до школи. Аби знов не відвезли в інтернат. Мама під час уроків чекає його під класом. Втім, тепер, каже, не змушена відвозити дитину до інтернату.
“Він любить бути в школі з дітьми. В їдальню ходить, дітки люблять його", — каже Людмила Гончарук.
Зараз родина Віталика під супроводом соціальних служб. Тепер, каже Людмила Гончарук, не можна її залишати без психологічної підтримки і допомоги. Наразі, крім Віталика, у місцевій школі на інклюзії — три дитини. Для дітей тут створена ресурсна кімната.
З Віталиком займаються два вчителя. Таких учнів у Студенянській школі ще не було. Багато, що роблять впереше, вчать разом із новим учнем.
Нині на Вінниччині в 17 спеціальних закладах навчається 1511 дітей з особливими освітніми потребами. На інклюзивному навчанні знаходиться 1196 дітей.
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