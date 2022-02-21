На Луганщині на територіальну оборону виділять понад 2 млн грн — Гайдай

На Луганщини протягом 2022 року на фінансування заходів з територіальної оборони та мобілізаційної роботи запланували виділити понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його інформацією, у Сєвєродонецькому районному бюджеті на це передбачили 200 тисяч гривень, у Щастинському районному бюджеті – 235 тисяч грн, у Старобільському районному бюджеті – 250 тисяч гривень. Додаткове фінансування заходів територіальної оборони та мобілізаційної роботи планують виділити й районні ради.

"Переглядаються бюджетні видатки й у громадах Луганщини. Загалом на 2022 рік вже заплановано виділити понад 2 мільйони гривень", – додав Гайдай.

Що відомо

З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони.

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі.

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