Спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів, який пройшов у Дніпрі, здобули 20 медалей. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

За словами директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Олександра Пшеничникова, до змагань долучилися найсильніші спортсмени з усіх регіонів України віком 11-17 років. Цей чемпіонат став відбірковим перед майбутніми першостями Європи та світу.

Медалі до "скарбнички" області на національному чемпіонаті здобули 14 плавців із Дніпропетровщини. Вибороли 9 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди. Найбільше відзначилися Олександр Желтяков, Ніка Шарафутдінова та Каміла Ісаєва.

"На цій першості «вималювалися» дві майбутні зірки – Олександр Желтяков та Ніка Шарафутдінова. Плануватимемо їх на участь в Олімпійських іграх-2024", – сказав старший тренер збірної команди України у Дніпропетровській області Аганес Мкртчан.

Загалом у чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів взяли участь 508 спортсменів.

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