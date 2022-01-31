Дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна виборола "бронзу" на турнірі Victor Ukraine Open 2022 у Києві. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.
Марія Улітіна у півфіналі поступилася суперниці з Туреччини Аліє Демірбаг з рахунком 13-21, 16-21.
Загалом у турнірі Victor Ukraine Open 2022 взяли участь 250 спортсменів з 36 країн.
Вони змагалися за призовий фонд – 15 тис доларів.
Що відомо
- Займатися бадмінтоном дніпрянка почала з шести років.
- До складу збірної України Марія Улітіна увійшла в 2010 році.
- Має звання майстра спорту міжнародного класу, чемпіонка України, призерка міжнародних чемпіонатів, учасниця Олімпійських ігор.
- Бадмінтоністка займає 59-й рядок світового рейтингу.
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