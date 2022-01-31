Дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна виборола "бронзу" на турнірі Victor Ukraine Open 2022 у Києві. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Марія Улітіна у півфіналі поступилася суперниці з Туреччини Аліє Демірбаг з рахунком 13-21, 16-21.

Загалом у турнірі Victor Ukraine Open 2022 взяли участь 250 спортсменів з 36 країн.

Вони змагалися за призовий фонд – 15 тис доларів.

Що відомо

Займатися бадмінтоном дніпрянка почала з шести років.

До складу збірної України Марія Улітіна увійшла в 2010 році.

Має звання майстра спорту міжнародного класу, чемпіонка України, призерка міжнародних чемпіонатів, учасниця Олімпійських ігор.

Бадмінтоністка займає 59-й рядок світового рейтингу.

Читайте також

14-річні спортсмени з Дніпра розповіли, як стали чемпіонами Міжнародного турніру з бадмінтону

9 учасників – одна медаль: "олімпійський рахунок" Дніпропетровщини

У Дніпрі розпочався чемпіонат міста з бадмінтону серед юнаків і дівчат

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро