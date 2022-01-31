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Бадмінтоністка з Дніпропетровщини стала бронзовою призеркою престижного міжнародного турніру
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Бадмінтоністка з Дніпропетровщини стала бронзовою призеркою престижного міжнародного турніру

Аліна Горбань
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Бадмінтоністка з Дніпропетровщини стала бронзовою призеркою престижного міжнародного турніру Дніпропетровська облдержадмінстрація

Дніпровська бадмінтоністка Марія Улітіна виборола "бронзу" на турнірі Victor Ukraine Open 2022 у Києві. Про це йдеться в пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Марія Улітіна у півфіналі поступилася суперниці з Туреччини Аліє Демірбаг з рахунком 13-21, 16-21.

Загалом у турнірі Victor Ukraine Open 2022 взяли участь 250 спортсменів з 36 країн.

Вони змагалися за призовий фонд – 15 тис доларів.

Що відомо

  • Займатися бадмінтоном дніпрянка почала з шести років.
  • До складу збірної України Марія Улітіна увійшла в 2010 році.
  • Має звання майстра спорту міжнародного класу, чемпіонка України, призерка міжнародних чемпіонатів, учасниця Олімпійських ігор.
  • Бадмінтоністка займає 59-й рядок світового рейтингу.

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