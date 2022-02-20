Плавці-юніори з Рівненщини вибороли друге командне місце на чемпіонаті України

Команда юніорів з Рівненщини здобула друге командне місце на зимовому чемпіонаті України з плавання серед молоді та юніорів у м. Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської міської ради.

Зимовий чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів тривав 16 по 19 лютого 2022 року у м. Дніпро на базі басейну "МЕТЕОР 50м".

За підсумками чотирьох днів змагань команда Рівненської області юніорів посіла 2 місце серед 24-х областей України та м. Київ, – йдеться у повідомленні Рівненської міської ради.

У четвертий, завершальний день чемпіонату України, рівненські спортсмени-плавці здобули наступні нагороди:

Полоцький Андрій – "золото" та звання чемпіона серед юніорів на дистанції 1500 вільний стиль;

Трачук Влада – "золото" та звання чемпіонки серед юніорів на дистанції 400 комплексне плавання;

Ліпецька Анастасія – "золото" та звання чемпіонки серед молоді на дистанції 50 вільний стиль;

Глущенко Варвара – "золото" та звання чемпіонки серед юніорів на дистанції 100 на спині;

Платонов Євгеній – "срібло" серед юніорів на дистанції 1500 вільний стиль;

Нечидюк Максим – "срібло" серед юніорів на дистанції 100 на спині;

Жовтко Юрій – "бронза" серед молоді на дистанції 50 вільний стиль ;

Савченко Олександра – "бронза" серед юніорів на дистанції 1500 вільний стиль;

Ширікова Марія – "бронза" серед юніорів на дистанції 400 комплексне плавання.

Фото: Рівненська міська рада

За підсумками чотирьох днів змагань команда з Рівненщини здобула дев'ять золотих, вісім срібних, а також сім бронзових нагород, – додали у пресслужбі Рівненської міськради.

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