Сьогодні, 21 лютого, у Чернігові на проспекті Перемоги поблизу нічного клубу на тротуарі автівка Kia Cerato збила 19-річну дівчину-пішохода. Повідомлення про ДТП на лінію 102 надійшло близько 4-ї ранку. Про це Суспільному сказав пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

За його словами, дівчину згодом шпиталізували з підозрою на струс мозку.

Виявилося, що після ДТП водій намагався поїхати з місця. Але йому завадив інший водій, який став свідком наїзду, та заблокував його.

Як з’ясувалося, за кермом Kia Cerato перебував 21-річний чернігівець. Патрульні у нього помітили явні зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Пізніше огляд у медзакладі підтвердив цей факт.

"На водія склали адмінпротокол за статтею 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. Далі він продовжив спілкуватися зі слідчим", – сказав Віталій Копистко.

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