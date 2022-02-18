Ввечері 17 лютого на трасі Київ-Чернігів неподалік села Топчіївка сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус та підвода. Внаслідок аварії загинули двоє людей — водій та пасажирка підводи. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

З її слів, поліцейські встановили, що 51-річний водій мікроавтобуса рухався в напрямку Києва. Між селами Топчіївка і Красилівка Чернігівського району відбулося зіткнення мікроавтобуса з підводою, яка їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП 53-річний погонич підводи та 47-річна пасажирка загинули на місці події.

ФОТО: Поліція Чернігівської області На трасі Київ-Чернігів зіткнулися мікроавтобус та підвода: загинули двоє людей

Поліція з’ясовує обставини автопригоди у рамках провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ФОТО: Поліція Чернігівської області На трасі Київ-Чернігів зіткнулися мікроавтобус та підвода: загинули двоє людей

Досудове розслідування триває.

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