На Черкащині спостерігається спад захворюваності на коронавірус, зокрема, і серед дітей. Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови облдержадміністрації, що курує медицину, Лариса Кошова.

За словами заступниці, показники покращилися у порівнянні з минулим тижнем: "Наразі в області 15 867 людей, із них на стаціонарному лікуванні — 888 людей, із них — 66 дітей. Минулого тижня хворіла 71 дитина".

Також Лариса Кошова повідомила, що у медзаклади області вже поступило 1 536 курсів препарату для лікування коронавірус "Молнупіравір".

За словами директорки міської інфекційної лікарні Світлани Волгіної, завантаженість ліжок по області становить 37 відсотків, 53 — по місту Черкаси.

"Перебіг захворювання у більшості випадків має легкий та середньоважкий перебіг", - сказала вона. Також вона додала, що отриманий областю препарат від коронавірусу черкащани зможуть за призначенням лікаря.

За словами медикині, наразі в області пацієнтів, яких лікують "Молнупіравіром", ще немає, бо препарат лише поступив у заклади.

"Його будуть видавати в поліклініках. Незалежно від стану пацієнта, він має пройти повний курс, призначений лікарем", — розповіла вона

Що відомо

683 флакони препарату для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19, 27 січня доставили в Черкаську область. Про це Суспільному повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. За її словами, флакони розподілені між лікувальними закладами, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19 черкащанам.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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