На проспекті Незалежності у Чернівцях водій Audi в'їхав у електроопору. В аварії травмувались двоє чоловіків.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

За її словами, 30-річний житель селища Красноїльськ перевищив швидкість. В результаті травмувався він та пасажир, який є його ровесником та односельцем.

У приймальній лікарні швидкої медичної допомоги Суспільному сказали, що чоловіків госпіталізували приблизно о 6:30. Наразі обоє чоловіків перебувають у відділенні нейрохірургії. У одного діагностували струс мозку, в іншого — перелом шийного хребця.

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