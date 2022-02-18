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"Слухали музику". У Вінниці двоє підлітків потрапили під потяг, один з них загинув
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"Слухали музику". У Вінниці двоє підлітків потрапили під потяг, один з них загинув

Юлія Бараболя
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У Вінниці на залізничному перегоні Тюшки-Вінниця 17 лютого загинув 13-річний хлопець. Про це Суспільному розповів речник ГУНП області Вадим Кобзар.

Ще один хлопець трамувався. Вадим Козабр каже, у нього важкі травми, розірвана селезінка та внутрішня кровотеча. Наразі він перебуває в дитячій обласній лікарні. Там Суспільному повідомили, що у хлопця сьогодні, 18 лютого, операція, яка саме не кажуть.

"Слухали музику". У Вінниці двоє підлітків потрапили під потяг, один з них загинувФото: ГУНП області

"Компанія з чотирьох дітей ввечері біля залізничних колій слухала музику з  портативної колонки. Під час цього двоє з підлітків  потрапили під колеса  пасажирського потягу. Травмованого хлопця друзі відвели додому, про загиблого товариша не повідомили батькам", — каже Вадим Кобзар.

"Слухали музику". У Вінниці двоє підлітків потрапили під потяг, один з них загинувФото: Суспільне Вінниця

Інформація в поліцію надійшла від машиніста потягу.

Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.

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