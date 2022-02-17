"Сто тисяч гривень щомісяця": у Вінниці спіймали наркоторговця

У Вінниці поліція затримала 24-річного чоловіка, який збував наркотики та психотропні речовини. Наркоторговець заробляв близько 100 тисяч гривень в місяць.

У нього вилучили 76 згортків з метамфетаміном, амфетаміном та наркотичною сіллю. Їх розповсюджував за допомогою мобільного додатку Telegram у чат-ботах, де вказував клієнтам місця із закладками. Про це йдеться на сайті ГУНП Вінницької області.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Затримали чоловіка 17 лютого під час патрулювання, повідомляє керівник відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Ігор Сандула.

При ньому знайшли 19 згортків з метамфетаміном. Згодом показав оперативникам ще чотири місця, де встиг облаштувати закладки з наркотиками. Вилучені наркотичні речовини направили на експертизу.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Затриманий з Луганщини. Півроку тому переїхав до Вінниці, тут орендує квартиру. Продавати наркотики почав чотири місяці тому.

Чоловік в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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