На Закарпатті за добу виявили 137 випадків COVID-19

137 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 20 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 296 пацієнтів одужали, шестеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 111 301 випадок COVID-19. 91 814 пацієнтів подолали хворобу, 2 706 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 32%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 13 562 нових випадків COVID-19;

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів.

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