За добу, 19 лютого, в Херсонській області діагностували 868 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 108 людей.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Херсонськох обласної державної адміністрації.

Нові випадки коронавірусу зафіксували у 465 людей з Херсонського району, 135 жителів з Каховського, 66 - з Бериславського та 47 зі Скадовського районів.

Стан хворих задовільний, 797 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 71 людина, - сказано в повідомленні.

Серед захворілих 102 дитини. Померли четверо.

Наразі в області 104 637 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

У Херсонській області за добу, 18 лютого, виявили 986 нових випадків захворювання на COVID-19. Натомість одужали 243 людини.

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