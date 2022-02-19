У Сумах визначились фіналісти хокейного чемпіонату області

У чемпіонаті Сумської області з хокею 19 лютого відбулися півфінальні матчі. Приймав їх майданчик стадіону "Авангард" у Сумах.

Першими на лід вийшли хокейні клуби "Шостка" та "Дружба". Шосткинці відкрили рахунок у першому періоді, але на перерву команди пішли з нічийним рахунком – 1:1.

У другому періоді "Шостка" закинула одну шайбу, а "Дружба" - дві. На початку третього періоду шосткинці зрівняли рахунок, а потім вийшли уперед і виграли гру – 5:3 на користь "Шостки", яка здобула першу путівку у фінал чемпіонату.

За другу боролись хокейні клуби "Суми" і "Конотоп". Під кінець першого періоду конотопчани вийшли уперед. Сумчани на це відповіли чотирма шайбами у другому і ще трьома - у третьому. У підсумку 7:1 на користь "Сум".

Таким чином, 20 лютого у матчі за третє місце зустрінуться ХК "Дружба" та ХК "Конотоп", у фіналі – ХК "Шостка" та ХК "Суми".

Що відомо

Чвертьфіналісти чемпіонату визначилися 6 лютого.

Суспільне Суми транслюватиме матчі за третє місце чемпіонату 20 лютого о 9:00 (за цим посиланням) та фіналу (тут).

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