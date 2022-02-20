Понад 150 фотопасток на території більше 300 000 га моніторять великих хижаків в Українських Карпатах. Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook.

За зимовий період 2021-22 років фотопастки збирають інформацію про стан популяції і поширення великих хижих ссавців – ведмедя, рисі і вовка. Зокрема у Карпатському біосферному заповіднику встановили 18 таких фотопасток, збір інформації організували на 140 га. Роботу фотопасток взимку забезпечують акумулятори, які безперебійно проводять фото та відеофіксацію тварин.

Карпатський біосферний заповідник

Систематичний моніторинг великих хижаків дозволить краще зрозуміти, які саме частини Карпат найбільш важливі для цих видів. А також має забезпечити ефективний захист ведмедів, вовків і рисі. Аналіз отриманої інформації проводитиметься пізніше, – йдеться у повідомленні. Карпатський біосферний заповідник є учасником міжнародного проєкту "Зимовий моніторинг великих хижих ссавців" (Winter Large Carnivore Monitoring).

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