"Небесна Сотня: час плине, пам’ять залишається" - урок під такою назвою відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. На ньому рідні Героїв Небесної Сотні поділилися спогадами про загиблих, - розповіла Суспільному організаторка Олена Сільчук.
Олена Сільчук до Дня Героїв Небесної Сотні восьмий рік збирає рідних загиблих на Майдані. Жінка каже, що на заходи до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні зазвичай приходить більше сотні людей, зважаючи на карантинні обмеження, відвідувачів - менше.
Цьогоріч на патріотичний урок прийшов брат Василя Мойсея, батько Івана Тарасюка та двоюрідна сестра Сергія Байдовського.
Волинянин Роман Мойсей - старший брат загиблого на Майдані Василя Мойсея. Розказує: Василь приїхав до Києва у ніч з 18 на 19 лютого. 20-го снайперська куля влучила братові у груди.
"От згадую його і мені на серці тепліше, хоча деколи хочеться розплакатися. А коли приходять сімейні свята, ти розумієш, що тут би мав сидіти Василь", - каже Роман Мойсей.
Микола Тарасюк 20 лютого 2014-го року на вулиці Інститутській у Києві втратив сина. Хлопцеві було 21, коли його розстріляли снайпери.
Батько пригадує останню розмову з сином телефоном: "Я йому сказав: "Стань на цьому місці 5-10 хвилин постій, все буде сину добре". А він каже: "Як я буду людям в очі дивитися". Я йому ще щось говорив, але він відключив телефон. А через пів години мені подзвонили, що ваш син загинув".
Олена Стрільбіька - двоюрідна сестра загиблого героя Небесної Сотні Сергія Байдовського. Каже – найменше з того, що ми можемо зробити для полеглих – пам'ятати про них і гідно жити.
"Після 18 лютого почався різкий наступ от ті, хто виїхав 19 лютого, тобто як Сергій, Василь, Іван, вони всі поїхали в останній день, вони точно знали куди вони їдуть, що там стріляють, але вони не боялися", - говорить Олена Стрільбіцька.
Під час заходу звучала поезія та музичні номери у виконанні студентів Луцького педагогічного коледжу.
Присутні вшанували полеглих під час революційних подій 2014-го року, серед яких – семеро волинян: Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Юрій Сидорчук та Віктор Хом’як.
Що відомо
- День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.
- 20 лютого на Театральному майдані Луцька, а також на меморіалі "Вічної слави" зібралися майже триста волинян, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Священники відправили панахиду за загиблими, присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.