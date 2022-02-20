"Небесна Сотня: час плине, пам’ять залишається" - урок під такою назвою відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. На ньому рідні Героїв Небесної Сотні поділилися спогадами про загиблих, - розповіла Суспільному організаторка Олена Сільчук.

Олена Сільчук до Дня Героїв Небесної Сотні восьмий рік збирає рідних загиблих на Майдані. Жінка каже, що на заходи до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні зазвичай приходить більше сотні людей, зважаючи на карантинні обмеження, відвідувачів - менше.

Цьогоріч на патріотичний урок прийшов брат Василя Мойсея, батько Івана Тарасюка та двоюрідна сестра Сергія Байдовського.

Суспільне Волинь Урок патріотичного виховання "Небесна Сотня: час плине, пам’ять залишається" в бібліотеці

Волинянин Роман Мойсей - старший брат загиблого на Майдані Василя Мойсея. Розказує: Василь приїхав до Києва у ніч з 18 на 19 лютого. 20-го снайперська куля влучила братові у груди.

"От згадую його і мені на серці тепліше, хоча деколи хочеться розплакатися. А коли приходять сімейні свята, ти розумієш, що тут би мав сидіти Василь", - каже Роман Мойсей.

Суспільне Волинь "Згадую його і мені на серці тепліше": ділиться спогадами брат Василя Мойсея Роман

Микола Тарасюк 20 лютого 2014-го року на вулиці Інститутській у Києві втратив сина. Хлопцеві було 21, коли його розстріляли снайпери.

Батько пригадує останню розмову з сином телефоном: "Я йому сказав: "Стань на цьому місці 5-10 хвилин постій, все буде сину добре". А він каже: "Як я буду людям в очі дивитися". Я йому ще щось говорив, але він відключив телефон. А через пів години мені подзвонили, що ваш син загинув".

Суспільне Волинь Батько Героя Небесної Сотні Івана Тарасюка - Микола Тарасюк

Олена Стрільбіька - двоюрідна сестра загиблого героя Небесної Сотні Сергія Байдовського. Каже – найменше з того, що ми можемо зробити для полеглих – пам'ятати про них і гідно жити.

"Після 18 лютого почався різкий наступ от ті, хто виїхав 19 лютого, тобто як Сергій, Василь, Іван, вони всі поїхали в останній день, вони точно знали куди вони їдуть, що там стріляють, але вони не боялися", - говорить Олена Стрільбіцька.

Суспільне Волинь Олена Стрільбіцька - двоюрідна сестра Героя Небесної Сотні Сергія Байдовського

Під час заходу звучала поезія та музичні номери у виконанні студентів Луцького педагогічного коледжу.

Присутні вшанували полеглих під час революційних подій 2014-го року, серед яких – семеро волинян: Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Юрій Сидорчук та Віктор Хом’як.

Що відомо