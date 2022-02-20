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Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
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Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Лариса Літвицька
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Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні Суспільне Волинь

На Театральному майдані Луцька, а також на меморіалі "Вічної слави" зібралися майже триста волинян, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. За правопорядком стежили поліцейські, - розповів Суспільному заступник командира І-ої роти підрозділу ТОРПідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку створений в 2017 році. Підрозділ тактико-оперативного реагування здебільшого задіюється на акціях протесту і мітингах чим саме забезпечується охорона громадського порядку, в решту часу підрозділ патрулює вулиці міста Ігор Воронов.

Вшанування восьмої річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні розпочалось в 11:00 на Театральному майдані у Луцьку.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Священники відправили панахиду за загиблими, присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

Орієнтовно на захід прийшли 300 людей, - каже заступник командира взводу І-ої роти ТОР Ігор Воронов. З його слів, рота особливого призначення стежила за правопорядком, місце проведення заходу перевірили вибухотехніки, патрульні забезпечували безпеку руху на дорозі біля майдану.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

Вшанування Героїв Небесної Сотні продовжилось на меморіальному комплексі "Вічна Слава".

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

Леся Тюхта - одна із тих, хто 50 днів прожила у "Жовтневому палаці" 2014 року. Вона готувала їжу для майданівців. Жінка пригадує: разом з колегами була у Києві під час перших розстрілів, 18 лютого мітингувала під стінами Верховної Ради.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

"Нас почали бити у Мар'їнському парку, ми тікали через цілий Київ, поховавши свої українські прапори, щоб нас ще де-небудь по дорозі не прибили. Було дуже страшно. І коли ми прийшли на Майдан, почали видзвонювати своїх побратимів по списку, не всі відповідають, бо телефонна мережа недоступна, не знаємо чи живий, чи не живий", - каже жінка.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

З її сотні ніхто не загинув, лише було багато поранених, - додає учасниця Революції Гідності. Щороку на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні Леся Тюхта їздила у Київ, нині, - каже, - через непевну ситуацію в країні залишилась вдома та прийшла на меморіал.

Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної СотніСуспільне Волинь

Військові капелани відслужили панахиду біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тут зібралися близько сотні волинян, - розповів поліцейський Юрій Сидорук.

О 12:30 люди почали розходитися з меморіалу.

Що відомо

  • Серед полеглих під час революційних подій 2014-го року семеро волинян: Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Юрій Сидорчук та Віктор Хом’як.
  • День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначають в Україні 20 лютого з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за цей день загинули понад сто людей, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

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