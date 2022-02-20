Три сотні людей у Луцьку прийшли вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

На Театральному майдані Луцька, а також на меморіалі "Вічної слави" зібралися майже триста волинян, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. За правопорядком стежили поліцейські, - розповів Суспільному заступник командира І-ої роти підрозділу ТОР Ігор Воронов.

Вшанування восьмої річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні розпочалось в 11:00 на Театральному майдані у Луцьку.

Священники відправили панахиду за загиблими, присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів.

Суспільне Волинь

Орієнтовно на захід прийшли 300 людей, - каже заступник командира взводу І-ої роти ТОР Ігор Воронов. З його слів, рота особливого призначення стежила за правопорядком, місце проведення заходу перевірили вибухотехніки, патрульні забезпечували безпеку руху на дорозі біля майдану.

Суспільне Волинь

Вшанування Героїв Небесної Сотні продовжилось на меморіальному комплексі "Вічна Слава".

Суспільне Волинь

Леся Тюхта - одна із тих, хто 50 днів прожила у "Жовтневому палаці" 2014 року. Вона готувала їжу для майданівців. Жінка пригадує: разом з колегами була у Києві під час перших розстрілів, 18 лютого мітингувала під стінами Верховної Ради.

Суспільне Волинь

"Нас почали бити у Мар'їнському парку, ми тікали через цілий Київ, поховавши свої українські прапори, щоб нас ще де-небудь по дорозі не прибили. Було дуже страшно. І коли ми прийшли на Майдан, почали видзвонювати своїх побратимів по списку, не всі відповідають, бо телефонна мережа недоступна, не знаємо чи живий, чи не живий", - каже жінка.

Суспільне Волинь

З її сотні ніхто не загинув, лише було багато поранених, - додає учасниця Революції Гідності. Щороку на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні Леся Тюхта їздила у Київ, нині, - каже, - через непевну ситуацію в країні залишилась вдома та прийшла на меморіал.

Суспільне Волинь

Військові капелани відслужили панахиду біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тут зібралися близько сотні волинян, - розповів поліцейський Юрій Сидорук.

О 12:30 люди почали розходитися з меморіалу.

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