Вітер та сонце: якою буде погода на Дніпропетровщині

20 лютого на території області та міста очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Рівень небезпеки 1 (жовтий).

На 20 лютого у місті та по області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вночі по місту та по області пориви 15-20 м/с Температура вдень 5-10 °C тепла.

21 лютого: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°C морозу, вдень 6-11°C тепла.

22 лютого: хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-5°C тепла, вдень 6-11°C тепла.

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