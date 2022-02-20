Чернівчанин Олександр Щербанюк тричі їздив на Майдан під час Революції Гідності. З останньої поїздки не повернувся — загинув від кулі снайпера на вулиці Інститутській. Це сталось 20 лютого, коли активісти Майдану перейшли в наступ. Олександру тоді було 46. У День памяті Героїв Небесної Сотні розповідаємо, що про нього згадує друг Геннадій Нейландт.

"Ми знайомі з десяти років, жили по сусідству. Ми були розбишаками, нас знали в поліції, але не з поганої сторони. Ми просто були дітьми, які не сиділи вдома, а постійно знаходили собі пригоди", — розповідає Нейландт.

Геннадій розповідає, Щербанюк завжди був сміливим і вольовим, тому й поїхав на Майдан. Після другої поїздки Олександра до столиці, вони бачилися у Чернівцях.

"У нас були спільні інтереси, спільне розуміння, чому в нашій країні, на той час, відбувались такі події. І от він їхав на Майдан з Біблією у сумці. Він до цього їздив їх роздавати, в цей раз казав людям, що треба жити по Біблії. Він справді їхав туди воювати, але воювати, у нашому з ним розумінні з іншим, з – гріхом", — розповідає друг Олександра.

Геннадій розповідає, коли Олександр був на Майдані, до нього було важко додзвонитись.

"Я добре знаю його дружину, скільки питав її, каже, додзвонитись Саші не могла. Він вже потім їй перетелефонував, коли міг, коли була можливість", — каже друг Олександра.

З Олександром Щербанюком прощались у Чернівцях 22 та 23 лютого 2014 року. Під час похорону люди приносили квіти та вигукували «Герої не вмирають», «Слава». Щербанюк посмертно нагороджений званням Герой України та медаллю греко-католицької церкви «За жертовність і любов до України». На його честь назвали одну з вулиць міста. Також він є почесним громадянином Чернівців.

Що відомо

20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”.

пам'ятний день на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутська у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників. Всього за день було до ста жертв, яких назвали ”Небесною Сотнею”. Василь Аксенин — Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. У 52 роки Аксенин помер у польській клініці внаслідок зупинки серця через отримане на Майдані поранення. Посмертно йому присвоїли звання почесного громадянина Чернівців, Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Аксенина у Чернівцях назвали вулицю. Олександр Щербанюк — Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю.

— Герой Небесної Сотні з Чернівців. Загинув на Майдані 20 лютого 2014 року від куль снайпера у 46 років. Посмертно йому надали звання Почесного громадянина Чернівців, Героя України та нагородили медаллю "За жертовність і любов до України" від УПЦ КП. На честь Щербанюка у Чернівцях назвали вулицю. Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича і його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані у Києві 18-20 лютого 2014 року, внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.

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