Мукачево долучилося до акції на підтримку українців, які мають рідкісні – орфанні захворювання, і підсвітило Замок Паланок символічними кольорами. Про це повідомляє Мукачівська міська рада у Facebook.

Замок Паланок підсвітили рожевим, зеленим та блакитним кольорами одним з перших – 17 лютого. Координатором акції у Мукачеві є Громадська організація "Мистецтво проти вiйни".

В такий спосіб Україна долучається до світового руху, що приурочений до Міжнародного дня орфанних захворювань.

Що відомо:

У Києві також, вже традиційно, з 14 по 28 лютого підсвітять костел Святого Миколая та ЖК "Чикаго", а з 20 лютого – фасад Охматдиту.

Рідкісними, або орфанними, називають захворювання, які зустрічаються не частіше, ніж 1 випадок на 2000. Більшість з них – генетичні та невиліковні. В Україні тільки починають роботу над створенням реєстру пацієнтів, тому точна кількість хворих наразі невідома. Але, згідно зі світовою статистикою, рідкісні захворювання мають в середньому близько 5% населення – в Україні йдеться про понад два мільйони людей.

Читайте нас: у Telegram, Viber та Instagram