19 лютого у Ковелі через негоду стався порив лінії електромереж, частина громади залишилась без світла та води, - повідомив на своїй сторінці у Facebook Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Велике дерево впало на лінію електромереж, яка подавала напругу до свердловини, і її пошкодило, що призвело до зупинки роботи обладнання "Ковельводоканалу", - йдеться у повідомленні.

Частина Ковеля, куди надходила вода з цієї свердловини, лишилася без постачання.

Комунальники увімкнули резервний насос, триває робота з ліквідації аварії. У ковельчан можуть виникати тимчасові перебої з тиском подачі води.

Через сильний вітер також у Ковелі обірвалася лінія електромереж. Без світла опинилися мешканці вулиць: Липинського, Богуна, Космонавтів, Миколайчука, Польова та інші прилеглі до них вулиці, а також частина села Воля-Ковельська територіальної громади.

Що відомо