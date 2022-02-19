19 лютого у Ковелі через негоду стався порив лінії електромереж, частина громади залишилась без світла та води, - повідомив на своїй сторінці у Facebook Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Велике дерево впало на лінію електромереж, яка подавала напругу до свердловини, і її пошкодило, що призвело до зупинки роботи обладнання "Ковельводоканалу", - йдеться у повідомленні.
Частина Ковеля, куди надходила вода з цієї свердловини, лишилася без постачання.
Комунальники увімкнули резервний насос, триває робота з ліквідації аварії. У ковельчан можуть виникати тимчасові перебої з тиском подачі води.
Через сильний вітер також у Ковелі обірвалася лінія електромереж. Без світла опинилися мешканці вулиць: Липинського, Богуна, Космонавтів, Миколайчука, Польова та інші прилеглі до них вулиці, а також частина села Воля-Ковельська територіальної громади.
Що відомо
- 19 лютого на Волині через сильні пориви вітру оголосили штормове попередження, яке відповідає "помаранчевому" "Помаранчевий" рівень встановлюється, якщо явища погоди несуть загрозу для населення та порушують функціонування господарського комплексу.рівню небезпеки.
- 17 лютого на Волині синоптики теж оголосили штормове попередження. В області очікували пориви вітру до 20 метрів на секунду. Того ж дня біля ліцею № 37 в селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав і завалив металевий димар котельні.