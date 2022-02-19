Чим рибалили в давнину. В Івано-Франківську відкрили рибальський клуб-музей

19 лютого в Івано-Франківську відкрили рибальський клуб-музей. Експонати збирали любителі риболовлі з Прикарпаття та інших міст, розповів ініціатор створення музею Віталій Яцяк.

З його слів, ідея створити клуб-музей виникла у нього ще рік тому. Упродовж цього часу чоловік збирав експонати для нього.

Фото: Суспільне Карпати Експонати для клубу-музею збирали рік

"Ми створили цей музей, щоб наші діти побачили, чим колись діди, батьки й ми ловили рибу. Є у нас раритетні речі, яким понад тисячу років. Є також — з радянського часу, наприклад, бамбукові вудочки. Це все вже — історія", — розповів Віталій Яцяк.

фото: Суспільне Карпати 19 лютого у Франківську відкрили рибальський клуб-музей

Свою першу рибу чоловік зловив у шість років на вудку з ліщини, коли приїхав до бабусі у село Остапківці Коломийського району. Такі спогади теж спонукали Віталія до створення музею.

Фото: Суспільне Карпати Першу рибу Віталій Миколайович зловив у 6 років

"Вперше зловив рибу у шість років на ліщину. Поплавок був з пір'я, а гачок взагалі зробили зі шпильок. Тоді мало що продавали у магазинах. А впіймав я тоді плотву. Минуло багато років, але я пам'ятаю як сьогодні", — пригадує Віталій Яцяк.

Фото: Facebook/Віталій Миколайович Віталій Яцяк під час роботи над створенням клубу-музею

Клуб-музей — це некомерційний проєкт, до якого долучилися любителі риболовлі зі спільноти “Рибалка IF.UA”. Група об'єднує понад 23 тисячі людей з 25 країн світу. Щорічно клуб організовує любительські змагання серед рибалок.

Фото: Суспільне Карпати Збирати експонати допомагали рибалки з Прикарпаття та інших областей

"Це — наше хобі, спосіб провести дозвілля на природі та поспілкуватися. Ми запрошуємо усіх, хто хоче відпочити, зловити рибу та відпустити — така наша філософія", — каже чоловік.

Фото: Суспільне Карпати

До клубу-музею можна приносити старі вудки чи снасті для риболовлі.