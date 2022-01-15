В Івано-Франківську відкрили музей-майстерню українського одягу та побуту. У виставковій залі – старовинні вишиті сорочки з родинної колекції Яциновичів. Їх збирали упродовж десятиліть. У музеї представлені речі з Опілля, Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та інших регіонів України.

Про це кореспондентці Суспільного розповіла співвласниця колекції Любов Дрогомирецька.

Фото: Суспільне Карпати

"У нас — понад шість сотень вишиванок. Звідси й виникла ідея відкрити музей стародавнього автентичного вбрання, аби охочі могли прийти та подивитися, як вдягалися колись українці в різних регіонах країни. Є в експозиції сорочка, яку вбирала моя бабуся. Вона — особлива особисто для мене. Є також фотографія, на якій бабуся вбрана в цю вишиванку. На фото їй 16 років", – розповідає Любов Драгомирецька.

Фото: Суспільне Карпати

З її слів, вбрання, яке експонують у музеї, можна розглядати, а також вивчати техніку вишивання за візерунками. Однак вишиті сорочки купити не можна. Лише на замовлення відвідувача автентичну вишиванку можуть відтворити у новому екземплярі, каже Любов Дрогомирецька.

Фото: Суспільне Карпати У музеї представлені речі з Опілля, Бойківщини, Гуцульщини, Покуття та інших регіонів України

Більшість представлених у музеї вишиванок – жіночі.

Фото: Суспільне Карпати

Деяким – понад сотню років.

Фото: Суспільне Карпати

Любов Драгомирецька каже, експонують не весь одяг із родинної колекції.

Фото: Суспільне Карпати

У музеї також представлені аксесуари, вишиті рушники та подушки, глиняний посуд.

Фото: Суспільне Карпати

Є навіть старовинні ткацькі верстати.

Фото: Суспільне Карпати

Фото: Суспільне Карпати

За словами Любові Дрогомирецької, в музеї-майстерні планують проводити також мистецькі зустрічі та тематичні майстер-класи.

Що відомо

Колекціонують та відтворюють вишиті сорочки – таку справу для себе обрала родина Яциновичів-Дрогомирецьких. У колекції – понад 600 вишиванок.

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