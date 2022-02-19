Через сильний вітер на Волині оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки

До кінця доби 19 лютого на Волині прогнозують сильні пориви вітру, через що в області оголосили штормове попередження, яке відповідає "помаранчевому" рівню небезпеки. Про це інформує обласний гідрометеоцентр.

За даними синоптиків наразі в області дме вітер північно-західного напрямку, який подекуди сягає 25-30 метрів за секунду.

Попри пориви вітру в області зберігається хмарна з проясненнями погода. Температура у більшості районів вдень – 4-9°C тепла.

Фото: державна служба надзвичайних ситуацій Волині

Як повідомив Суспільному начальник відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров, 19 лютого в 11:40 сильний вітер поблизу повалив на дорогу дерево. Подія сталася поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району

Рятувальники розрізали дерево, щоб звільнити дорогу.

Що відомо