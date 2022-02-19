Через сильний вітер на Волині оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки

До кінця доби 19 лютого на Волині прогнозують сильні пориви вітру, через що в області оголосили штормове попередження, яке відповідає "помаранчевому"Помаранчевий" рівень встановлюється, якщо явища погоди несуть загрозу для населення та порушують функціонування господарського комплексу." рівню небезпеки. Про це інформує обласний гідрометеоцентр.
За даними синоптиків наразі в області дме вітер північно-західного напрямку, який подекуди сягає 25-30 метрів за секунду.
Попри пориви вітру в області зберігається хмарна з проясненнями погода. Температура у більшості районів вдень – 4-9°C тепла.
Як повідомив Суспільному начальник відділу управління державної служби надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров, 19 лютого в 11:40 сильний вітер поблизу повалив на дорогу дерево. Подія сталася поблизу села Нуйно Камінь-Каширського району
Рятувальники розрізали дерево, щоб звільнити дорогу.
Що відомо
- 17 листопада на Волині синоптики теж оголосили штормове попередження. В області очікували пориви вітру до 20 метрів на секунду. Того ж дня біля ліцею № 37 в селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав і завалив металевий димар котельні.