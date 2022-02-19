У Миколаєві впало дерево. Як відреагували аварійні служби

У Миколаєві, у провулку Транспортному, 19 лютого впало дерево. Три авто, припаркованих поруч, пошкоджені.

Про це з місця події повідомляє кореспондентам Суспільного Ніна Булах.

На виклик о 13:38 прибули фахівці державного воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Фото: Юрій Руденко/Суспільне Миколаїв Робота аварійної служби

"Тополя впала на три машини.Машини звільнили: одне авто забрав евакуатор, інше поїхало саме. Складність була в тому, щоб обережно розпилити дерево, щоб не було пошкодження автомобілів", — розповідає респіраторник третього відділення Державного воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій Павло Кацан.

Фото: Юрій Руденко/Суспільне Миколаїв Спиляна тополя

Станом на 15:00 фахівці закінчили роботи щодо розпилу дерева.

Фото: Юрій Руденко/Суспільне Миколаїв Тополю прибиратимуть робітники ЖКГ

За словами Павла Кацана, міська аварійна служба Департаменту житлово-комунального господарства міста проінформована щодо падіння дерева, вони відповідають за прибирання розпиленого дерева.

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