У Миколаєві впало дерево. Як відреагували аварійні служби

У Миколаєві, у провулку Транспортному, 19 лютого впало дерево. Три авто, припаркованих поруч, пошкоджені.
Про це з місця події повідомляє кореспондентам Суспільного Ніна Булах.
На виклик о 13:38 прибули фахівці державного воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
"Тополя впала на три машини.Машини звільнили: одне авто забрав евакуатор, інше поїхало саме. Складність була в тому, щоб обережно розпилити дерево, щоб не було пошкодження автомобілів", — розповідає респіраторник третього відділення Державного воєнізованого аварійно-рятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій Павло Кацан.
Станом на 15:00 фахівці закінчили роботи щодо розпилу дерева.
За словами Павла Кацана, міська аварійна служба Департаменту житлово-комунального господарства міста проінформована щодо падіння дерева, вони відповідають за прибирання розпиленого дерева.
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