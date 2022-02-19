Народні обранці порушують ухвалене ж ними законодавство. До такого висновку дійшли аналітики YouControl. У п'ятірку рекордсменів за кількістю виконавчих проваджень входить і депутат від Херсонщини Олексій Ковальов.

За даними аналітиків YouControl, в Олексія Ковальова 10 виконавчих проваджень. Він перебуває на четвертому місці у п'ятірці рекордсменів. Очолює цей список депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський. На його рахунку 28 виконавчих проваджень. На другому місці ‒ його колега з президентської фракції ‒ Володимир Тимофійчук. Він зібрав 19 проваджень. Одразу за ним позафракційний депутат-мажоритарник з Донеччини ‒ Євген Яковенко, 16 виконавчих проваджень.. І замикає п’ятірку Ілля Кива від фракції ОПЗЖ з дев'ятьма виконавчими провадженнями.

YouControl

"Найпоширенішою причиною виконавчого провадження серед депутатського корпусу є стягнення коштів на користь держави за різного роду адміністративні правопорушення. Найчастіше йдеться про стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху, стягнення аліментів, стягнення витрат виконавчого збору та провадження, конфіскація майна вилученого митними органами тощо", - розповів заступник керівника YouControl з правових питань Данило Глоба.

Що відомо:

У зв’язку з окупацією частини українських територій Верховна Рада представлена не 450, а 423 народними депутатами.

За допомогою Автоматизованої системи виконавчого провадження Мінюсту аналітики YouControl з’ясували, що станом на 3 лютого стосовно 180 депутатів було відкрито виконавчі провадження.

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