Звуки вибухів, які було чутно у Чернігові доносились із Гончарівського. Про це Суспільному сказав директор Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Сергій Болдирев. За його словами, військові у суботу зранку проводили планові навчання. Сьогодні військові використовували потужну зброю і через сильний південно-західний вітер звуки вибухів було чутно у Чернігові.

Чернігівці звуки вибухів сьогодні чули з 9 до 10-ї ранку в районі Болдиних гір, в стороні Чернігівської ТЕЦ та в Жавинці.

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