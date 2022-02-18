Атрошенко та депутати: у Чернігові чиновники зібралися на стрільби

Стріляли з автомата Калашникова та пістолета Макарова. Сьогодні, 18 лютого, на стрільбищі у Чернігові міський голова та депутати тренувалися стріляти. За словами начальника КП "Муніципальна варта" Віталія Хрустицького, організували такі стрільби, аби депутати показали приклад для містян.

"Я сам як депутат, є представником народу, тому наші депутати повинні роз'яснювати містянам, що вони мають бути в теробороні й ніхто нам не допоможе, крім України, ніхто не виступить на її захист, тому була прийнята така пропозиція".

ФОТО: Суспільне Чернігів Віталій Хрустицький

На таке навчання запросили 42 депутати з усіх фракцій, прийшли ж близько 10 з фракції "Рідний Дім" та міський голова Владислав Атрошенко.

"Територіальна оборона – це не тільки під час військових дій, це будь-які дії надзвичайного характеру, це охорона об'єктів критичної інфраструктури для життєзабезпечення міста", – розповів мер.

ФОТО: Суспільне Чернігів Владислав Атрошенко

З автомата Калашникова депутати тренувалися стріляти з відстані 100 метрів бойовими патронами, у кожного з них було п'ять спроб.

Як розповіла Юлія Дарницька, депутатка від фракції "Рідний дім", стріляти було складно.

"Насправді я вже стріляла, в мене є досвід, я займалась трішки в тирі, тому це не новина, знаю як поводитись зі зброєю. Я вважаю, що потрібно собі нагадувати ці знання, оновлювати й тренуватись, це ніколи не буде зайвим".

Серед тих, хто тренувався у стрільбі, і колишній біатлоніст Андрій Дериземля.

"Стріляв з автомата Калашникова, відчуття, напевно, не дуже прості, тому якби це були звичайні, просто заради забави або поліпшити спортивні навички, це було б краще. На жаль, загроза вторгнення Росії існує, тому і проводяться такі навчання територіальної оборони, але я сподіваюсь, що ми будемо лише навчатися і не будемо застосовувати все-таки зброю".

ФОТО: Суспільне Чернігів Андрій Дериземля

Також депутатам розповіли правила домедичної допомоги та показали, як зупиняти критичну кровотечу за допомогою армійського джгута.

Схожі заняття для цивільних тероборона проводить щосуботи, розповів заступник командира територіальної оборони Олександр Іваненко.

Суспільне поцікавилось, чому депутати інших фракцій не прийшли на тренування. Депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Марина Рейко сказала, що у цей час вона працювала, Юрій Тарасовець від фракції "Слуга народу" сказав, що збирається відвідати аналогічні заняття у суботу, а депутат від фракції ОПЗЖ Віталій Голець сказав, що в цей час був на засіданні депутатської комісії.

Депутат від фракції "Наша Край" Віктор Бистров сказав, що це були стрільбища для тих, хто хоче долучитися до територіальної оборони, а він військовозобов'язаний і це його не стосується.

Деталі — у сюжеті:

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